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4% владельцев айфонов стали пользоваться смартфоном на Android

4% владельцев айфонов стали пользоваться Android из-за недоступности Apple Pay
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Фото: unsplash
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Большинство владельцев айфонов, которые пользовались Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок. Такие данные содержатся в оперативном мониторинге Аналитического центра НАФИ (есть у «Известий»).

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В ходе опроса россияне могли выбрать более одного ответа. Почти половина респондентов из этой группы стали делать платежи наличными после отключения сервиса. Вместе с тем 4% граждан приобрели или начали использовать телефон на Android и продолжили делать покупки мобильным устройством.

Среди бывших пользователей Google Pay 63% перешли на оплату банковской картой, 35% — наличными, 31% — установили Mir Pay. Приложение позволяет оплачивать картами «Мир» и работает только на Android. Кроме того, 7% респондентов сказали об использовании Samsung Pay.

Доля россиян (не только владельцев смартфонов), которые расплачиваются наличными, выросла после изменения социально-экономической ситуации на пять пунктов до 30% и остается на этом уровне в марте и апреле, заявил эксперт Аналитического центра НАФИ Владимир Гриценко. Однако он не ожидает дальнейшего увеличения показателя.

Одно из объяснений применения наличности — в том, что для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят производить оплату «живыми деньгами» при получении, полагает эксперт. Он добавил, что люди, в свою очередь, готовы тратить те объемы наличности, которые они сняли со счетов в конце февраля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Наварили кэша: в РФ стали платить наличкой после отключения Apple и Google Pay

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