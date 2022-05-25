В городах и коммунах Франции стали раздавать талоны на питание

Мэрии французских городов и коммун начали раздавать жителям талоны на питание. Чеки на €5, €20, €30 и €50 можно потратить на покупку продуктов. Нововведению рады все французы, особенно пенсионеры и малоимущие, передает телеканал «Известия». За последние месяцы цены на продовольствие в стране заметно выросли. Разовая выдача талонов на питание обходится городку с двухтысячным населением примерно в €37 тыс. Многие мэрии не исключают повторной раздачи чеков, если продукты в магазинах продолжат дорожать.

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