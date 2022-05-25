Путин представил нового главу МЧС Куренкова

Новый глава МЧС России Александр Куренков — не карьерист, а служака. Об этом 25 мая на представлении нового министра заявил президент РФ Владимир Путин.

«Александр Вячеславович — не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. Умеет погружаться. Умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе. Я уверен, так произойдет и в руководящем звене Министерства по чрезвычайным ситуациям, и в министерстве в целом. Опираясь при этом, конечно, на профессионалов», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Куренков начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время также работал в Федеральной службе охраны, последнее место работы — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии.

Глава государства также поблагодарил за работу временно исполнявшего обязанности главы ведомства Александра Чуприяна.

Путин выразил надежду, что руководящий состав МЧС поможет новому министру войти в курс дела.

Российский лидер назначил Александра Куренкова новым руководителем МЧС ранее в этот день.

До этого кандидатуру Куренкова поддержал Совет Федерации. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Куренков обладает всеми необходимыми качествами для работы на посту главы МЧС, у него многолетний опыт работы в органах безопасности. Сам же Куренков заявил, что намерен «перво-наперво приумножить, не развалить, разобраться с кадровой работой, сохранить профессионалов и опираться на них».

Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.