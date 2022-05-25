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Путин представил нового главу МЧС Куренкова

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Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ
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Новый глава МЧС России Александр Куренков — не карьерист, а служака. Об этом 25 мая на представлении нового министра заявил президент РФ Владимир Путин.

«Александр Вячеславович — не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. Умеет погружаться. Умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе. Я уверен, так произойдет и в руководящем звене Министерства по чрезвычайным ситуациям, и в министерстве в целом. Опираясь при этом, конечно, на профессионалов», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Куренков начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время также работал в Федеральной службе охраны, последнее место работы — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии.

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Глава государства также поблагодарил за работу временно исполнявшего обязанности главы ведомства Александра Чуприяна.

Путин выразил надежду, что руководящий состав МЧС поможет новому министру войти в курс дела.

Российский лидер назначил Александра Куренкова новым руководителем МЧС ранее в этот день.

До этого кандидатуру Куренкова поддержал Совет Федерации. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, Куренков обладает всеми необходимыми качествами для работы на посту главы МЧС, у него многолетний опыт работы в органах безопасности. Сам же Куренков заявил, что намерен «перво-наперво приумножить, не развалить, разобраться с кадровой работой, сохранить профессионалов и опираться на них».

Пост временно исполняющего обязанности главы ведомства с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева.

Зиничев при трагических обстоятельствах погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября. Глава МЧС пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

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