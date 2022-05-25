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В Братиславе появилась улица Бориса Немцова

Улица, где находится посольство РФ в Братиславе, официально получила имя Бориса Немцова
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Фото: REUTERS/David W Cerny
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В Братиславе в среду, 25 мая, прошла церемония переименования части улицы Годровой на Бориса Немцова, в честь покойного российского политика. Изменения затронул отрезок возле посольства России.

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«На карте Братиславы со среды прибавились улица и тротуар, названные в честь Бориса Немцова. Тем самым столица Словакии присоединилась к Праге, Вашингтону и Вильнюсу, где улицы с таким названием появились ранее», — написал заместитель главы МИД Словакии Мартин Клус в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Известно, что в церемонии приняла участие дочь покойного политика Жанна.

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27 февраля, в день годовщины смерти Бориса Немцова, к мемориалу политика в Москве прибыл посол США в России Джон Салливан. Он возложил цветы на месте убийства. Их возложили также послы Великобритании и Латвии Дебора Броннерт и Марис Риекстиньш. Также там был замечен второй секретарь посольства Финляндии Туро Маттила.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В 2017 году коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала выходцев из Чечни Хамзата Бахаева, Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, а также Шадида и Анзора Губашевых виновными в убийстве и приговорила к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.

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