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В Кремле прокомментировали смену риторики западных СМИ по отношению к РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 25 мая прокомментировал то, что западные СМИ начали немного менять риторику по отношению к России и ее спецоперации по защите Донбасса.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
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Так, британское издание Guardian опубликовало интервью с супругой сдавшегося в плен командира украинской радикальной националистической группировки «Азов» Дениса Прокопенко. Девушка рассказала, что ее муж содержится в РФ в удовлетворительных условиях. Также болгарские СМИ размещают материалы российских военных корреспондентов.

«Безусловно, мы это замечаем. Мы мониторим СМИ, в том числе западные СМИ. Но, к сожалению, такой объективной информации по-прежнему очень мало», — сказал Песков на брифинге.

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Он подчеркнул, что в западных СМИ все еще довлеет русофобский подход.

«Конечно, все-таки доминирует и довлеет в информационном поле такой русофобский подход, который не основывается на попытке объективно проанализировать происходящее», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

22 мая стало известно, что освобожденную Херсонскую область увидели почти полсотни журналистов и блогеров из Франции, Германии, Индии, Сербии и других стран. Увидев возобновление в регионе мирной жизни, они заявили о лживости западных медиа.

Журналисты и блогеры увидели работу коммунальных служб и банков, магазинов и аптек. Посмотрели, как на местном водоканале подают из артезианских скважин воду без перебоев. Послушали истории людей о том, как жили и работали в Херсонской области до освобождения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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