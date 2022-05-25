В МИД РФ не рассматривают возможность обмена Медведчука
Москва не рассматривает возможность обмена задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом 25 мая заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет», — сказал он журналистам.
Ранее, 23 мая, слухи о возможности обмена Медведчука на сдавшихся в плен боевиков радикальной националистической группировки «Азов» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что эти люди являются разными категориями лиц, поэтому едва ли есть смысл говорить об их обмене.
О том, что в Москве якобы «изучат вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев», 21 мая сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. В тот же день он заявил, что его цитата была вырвана из контекста, сам он выступает против подобного обмена и за проведение трибунала над боевиками. Слуцкий отметил, что вопросы, касающиеся Медведчука, должны обсуждать те, кто обладает соответствующей компетенцией.
Ранее, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять политика на пленных украинских военных.
24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.
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