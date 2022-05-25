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В МИД РФ не рассматривают возможность обмена Медведчука

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Москва не рассматривает возможность обмена задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом 25 мая заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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«Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет», — сказал он журналистам.

Ранее, 23 мая, слухи о возможности обмена Медведчука на сдавшихся в плен боевиков радикальной националистической группировки «Азов» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что эти люди являются разными категориями лиц, поэтому едва ли есть смысл говорить об их обмене.

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О том, что в Москве якобы «изучат вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев», 21 мая сказал глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий. В тот же день он заявил, что его цитата была вырвана из контекста, сам он выступает против подобного обмена и за проведение трибунала над боевиками. Слуцкий отметил, что вопросы, касающиеся Медведчука, должны обсуждать те, кто обладает соответствующей компетенцией.

Ранее, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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