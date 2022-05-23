В Кремле ответили на вопрос об обмене Медведчука на боевиков «Азова»

Украинский политик Виктор Медведчук и боевики радикальной националистической группировки «Азов» (в РФ на них заведены уголовные дела) являются разными категориями лиц, поэтому едва ли есть смысл говорить об их обмене. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины и он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», там речь идет о военных и о членах националистических формирований, поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах», — сообщил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что вопрос, связанный с обменом пленными с территории завода «Азовсталь» на российских военных, следует адресовать Министерству обороны РФ, так как именно это ведомство занимается обменным процессом.

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20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода.

Поступали слухи о возможном обмене бойцов на Медведчука. В отношении политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста, однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, политик не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже Зеленский предложил России обменять его на пленных украинских военных.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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