Синоптик рассказал о погоде в Москве до конца мая

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в среду, 25 мая, о погоде в Москве до конца месяца.

По прогнозу синоптика, 25 мая станет последним холодным днем в этом сезоне.

«Завтра, 26 мая, начнется плавный переход к более теплому воздуху. 26-го и 27-го числа будет проходить атмосферный фронт, который даст облачную погоду, дождь. В пятницу, 27-го числа, местами гроза и ветер порывистый», — рассказал Цыганков в беседе с RT.

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Цыганков отметил, что до конца недели погода будет облачная с прояснениями.

«26 мая температура ночью +4...+6 градусов, днем — +18...+20 градусов. С четверга на пятницу ночью +10...+12 градусов, днем — +16...+18 градусов. В ночь на субботу облачно, временами дождь, +6...+11 градусов. В субботу временами дождь, +14...+19 градусов. В воскресенье — до +21 градуса», — уточнил он.

Также синоптик допустил, что в понедельник температура поднимется до +22 градусов, местами может пройти дождь.

Во вторник, 31 мая, ночью ожидается +8...+12, днем — +19...+24 градусов, без осадков.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что на европейской территории России температура воздуха летом будет в рамках климатической нормы или немного выше.

По его словам, температурный фон летом будет характеризоваться периодами очень жаркой погоды и периодами понижения температуры.

Вильфанд отметил, что холодная погода в мае не должна сказаться на качестве и количестве урожая, сообщает телеканал «360».