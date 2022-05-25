Глава Россотрудничества рассказал о желающих переехать в Россию американцах

Некоторые православные американцы, которые не хотят оставаться в США с их политикой, обратились в Россотрудничество с просьбой оказать содействие в их переезде в Россию. Об этом в среду, 25 мая, рассказал глава агентства Евгений Примаков.

«Американцы, которым осточертело «родитель 1 — родитель 2», Black Lives Matter, они воспринимают Россию как потенциальное убежище, они хотят переехать в Россию», — заявил Примаков в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, граждане США планировали продать свои фермы и приобрести недвижимость в ряде российских регионов. Однако в настоящий момент отношения между двумя странами лишают их такой возможности.

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Примаков также напомнил о христианах с Ближнего Востока, желающих в 2014–2015 годах переселиться в Европу, но она их не принимала, и они предприняли попытки начать жизнь в Республике Крым.

15 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение ряда мер, направленных на обеспечение устойчивости государства в борьбе с санкционной политикой коллективного Запада. Среди таких законопроектов — облегчение процесса получения иностранным IT-специалистам вида на жительство в России. По его мнению, высокопрофессиональные кадры из-за рубежа помогут укрепить отрасль.