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В ГД анонсировали рассмотрение законопроектов по противодействию санкциям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 15 мая, в своем Telegram-канале анонсировал рассмотрение в нижней палате парламента новых законопроектов. Все они затрагивают различные отрасли и будут направлены на противодействие санкционному давлению Запада.

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«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной Думы. Отдельно отмечу законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с нашего рынка. Мера даст возможность сохранить рабочие места», — написал Володин.

По решению суда можно будет назначить внешнее управление. Еще одним важным проектом, по словам Володина, является увеличение количества бюджетных мест для обучения по программам магистратуры уже в 2022 году. Так высшие учебные заведения будут ежегодно готовить большее число высококвалифицированных специалистов, которые «будут строить независимую, сильную экономику нашей страны».

Кроме того, отдельно Володин выделил упрощение получения вида на жительство в России для иностранных резидентов, а также пропорциональные ответные меры на запрет вещания российских СМИ за рубежом.

12 мая президент РФ Владимир Путин предрек Западу труднообратимые последствия в случае продолжения санкционной политики. Глава государства отметил, что санкции бьют по собственным экономикам европейских стран. Об этом можно судить по резкому росту инфляции в Европе. Как добавил Путин, в среднем в еврозоне «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%.

Россия же, по его словам, напротив, «уверенно справляется с внешними вызовами» благодаря системным решениям по укреплению экономического суверенитета, которые были приняты в последние годы.

Ранее, 26 марта, Путин подписал закон об антикризисных мерах налоговой поддержки в условиях западных санкций. Он, в частности, предусматривает освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в 2021–2023 годах, а также с дохода за этот же период по вкладам в российских банках.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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