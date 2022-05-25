За педофилами предложили установить пожизненный надзор

Административный надзор за педофилами после их освобождения из тюрьмы должен быть пожизненным, а не ограничиваться 8–10 годами, как происходит сейчас. Подобное предложение содержится в проекте закона, который вскоре будет внесен в Госдуму РФ, сообщили «Известиям» в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Кроме того, за вышедшими на свободу педофилами предлагается следить при помощи электронных средств контроля, запретить им пользоваться интернетом, максимально ограничить их общение с детьми, в том числе запретить посещение организаций, оказывающих услуги несовершеннолетним.

Проект поправок в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» разработан ОНФ совместно с аппаратом уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

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Ужесточить надзор за осужденными за сексуальные преступления против детей необходимо «с целью предупреждения повторных преступлений с их стороны», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время законопроект находится на стадии экспертной проработки, и в нее, возможно, еще будут вноситься уточнения и изменения, сообщила «Известиям» координатор проекта ОНФ «Защита социальных прав граждан», член Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

«Мы хотим сначала аккумулировать все предложения от экспертов, а затем внести доработанный проект в Госдуму. Рассчитываем сделать это к осени 2022 года. Пока еще остается открытым вопрос о реестре педофилов. Это не раз уже обсуждалось, но всё еще нет единого мнения насчет целесообразности такого подхода. Возможно, после дискуссий на площадке ОНФ вопрос о создании реестра будет добавлен в проект», — отметила Старожильцева.

Разработчики объясняют необходимость ужесточения мер надзора ростом числа преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Так, в 2020 году было совершенно 15,8 тыс. таких правонарушений, что на 28% больше, чем в 2019 году, и на 79% больше, чем в 2012 году, следует из данных Росстата. Нередко злоумышленниками оказывались ранее осужденные за схожие преступления. За 2020 год выявили почти 3 тыс. рецидивистов, значится в статистике ГИАЦ МВД России.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разврату не подлежит: надзор за педофилами может стать пожизненным