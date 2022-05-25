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Вирусолог прокомментировал возможность новой вспышки коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Эпидемиологическая ситуация в стране нормализовалась, но коронавирус по-прежнему циркулирует среди населения и может мутировать, сообщил «Известиям» член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

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«Сколько продлится затишье — мы не знаем. Потому что коронавирус всё равно продолжает циркулировать, хоть и в малых объемах, что может привести к образованию его новых субвариантов. К тому же мы пока не знаем, как долго сохраняется иммунитет после того, как человек переболел «Омикроном», — сказал вирусолог.

По состоянию на 24 мая в России выявлено 3,8 тыс. новых случаев коронавируса, госпитализировано 2,5 тыс. человек, следует из официальной статистики оперштаба по борьбе с COVID-19. Неделей ранее было зарегистрировано 4,1 тыс. случаев, почти месяц назад, 26 апреля, — 7,1 тыс.

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Нетесов также отметил, что группам риска не стоит забывать о вакцинации.

«На мой взгляд, нам очень нужна вакцина непосредственно от «Омикрона», поскольку вакцины от уханьского штамма защищают от этого варианта лишь на 25–30%. Речь не идет о модификации «Спутника V» или «Лайт» — нужен новый препарат. А уханьского штамма с нами нет уже практически год», — отметил вирусолог.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» пока не нуждается в модификации, но в центре разрабатывают вакцину, защищающую от нескольких вариантов коронавируса.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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