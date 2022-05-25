Ритейл может отказаться от Apple по «серому» импорту

«М.Видео» начала тестовые закупки и продажи товаров без согласия правообладателей, заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий для ритейлеров и торговых центров. Об этом «Известиям» рассказал один из его участников.

Но электронику Apple торговая сеть не закупает: компания видит в этом серьезные риски. Дело в том, что производитель может проследить путь каждого проданного устройства, пояснил источник издания в одном из телеком-ритейлеров. Теоретически айфон или другой гаджет, предназначенный для одного рынка, может не заработать на другой территории.

Россияне могут купить технику Аpple в третьих странах, но они сами будут отвечать за эту продукцию, никаких обязательств у отечественных компаний не возникнет, пояснил собеседник «Известий».

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Но если потребитель купит товар у ритейлера и он не будет потом работать, это серьезный риск, ведь именно на торговых сетях лежит ответственность за проданный товар.

По словам собеседника издания, некоторые продавцы гаджетов сейчас ведут консультации с Ираном. Эта страна находится под санкциями, и Apple не разрешала продажу там фирменной электроники, но ее реализация не остановлена.

«Мы рассматриваем разные возможности для обеспечения ассортимента и доступных цен для покупателей, в том числе в рамках параллельного импорта», — сказали «Известиям» в «М.Видео–Эльдорадо».

Там заявили, что в магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка.

«Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — заключили собеседники издания.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Удел техники: ритейл начал первые закупки гаджетов по параллельному импорту