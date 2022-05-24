Добронравов опроверг информацию Variety о съемках у Полански
Российский актер театра и кино Виктор Добронравов в разговоре с «Известиями» опроверг информацию Variety о том, что он исполнит роль в фильме «Дворец» всемирно известного режиссера Романа Полански.
По словам артиста, на роль он действительно был утвержден. Должны были начаться съемки и график работы был готов.
Однако из-за событий на Украине перестали выполняться авиарейсы, появились проблемы, сделавшие работу невозможной.
В настоящее время съемки картины закончены, Добронравова в картине нет.
Фильм Полански «Дворец» — черная комедия. Событий разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.
В съемках приняли участие немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино.
В прокат в Европе фильм выйдет осенью.