Добронравов опроверг информацию Variety о съемках у Полански

Российский актер театра и кино Виктор Добронравов в разговоре с «Известиями» опроверг информацию Variety о том, что он исполнит роль в фильме «Дворец» всемирно известного режиссера Романа Полански.

По словам артиста, на роль он действительно был утвержден. Должны были начаться съемки и график работы был готов.

Однако из-за событий на Украине перестали выполняться авиарейсы, появились проблемы, сделавшие работу невозможной.

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В настоящее время съемки картины закончены, Добронравова в картине нет.

Фильм Полански «Дворец» — черная комедия. Событий разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999 на кануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.

В съемках приняли участие немецкий актер Оливер Мазуччи, звезда французского кино Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, португальский артист Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино.

В прокат в Европе фильм выйдет осенью.