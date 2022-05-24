Катамаран с пассажирами несколько часов дрейфовал в море в Сочи
Катамаран, доставлявший пассажиров из Сочи в Новороссийск, несколько часов дрейфовал в море. За винты зацепились канаты от рыбоводной фермы.
Инцидент произошел вечером 23 мая. По данным ИА KrasnodarMedia, продолжить движение катамаран не мог из-за канатов, которые отнесло от буев на значительное расстояние. Водолазы прибыли на место и освободили винты в течение четырех часов. После этого удалось продолжить рейс.
Пассажирский скоростной катамаран курсирует между Геленджиком, Новороссийском и Сочи с начала мая. Судно рассчитано на 137 пассажиров.
30 апреля сообщалось о начале навигации по Волге в Татарстане. Речной транспорт обеспечивает пассажирское сообщение Казани с поселками Ташевка, Ключищи, Матюшино, Печищи и пристанью Садовой.