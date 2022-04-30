Навигация по Волге открылась в Татарстане

В Татарстане с 30 апреля стартовала навигация по Волге. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Рейсы будут выполняться ежедневно из Казанского речного порта. Договоры об оказании услуг власти заключили с АО «Татфлот» в республиканской столице и с ООО «Производственное объединение нерудных материалов» в Набережных Челнах.

В Казани на речном транспорте можно добраться до поселков Ташевка с заходом в деревню Студенец, пристань Садовую, Нижний Услон, Ключищи и Матюшино, а также в Печищи с заходом в Верхний Услон. В середине мая планируется открыть маршрут из Казани в Свияжск. Теплоход будет отправляться в 9:00, а возвращаться обратно — в 15:15, уточняет InKazan.ru.

С 10 мая появится возможность приобрести билеты онлайн, а с 1 июня станут доступны ежедневные рейсы, в том числе по другим маршрутам. Как заявили в минтрансе, флот находится в технически исправном состоянии и готов к навигации.

В 2021 году в Татарстане навигация продлилась с конца апреля до конца октября.