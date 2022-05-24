Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия запретила въезд в страну 154 членам британской палаты лордов
Мир
В Турции допустили выход из НАТО из-за Финляндии и Швеции
Мир
Лондон заверил в отсутствии планов отправлять военные корабли в Черное море
Мир
Более 50% американцев выступили против антироссийских санкции
Спорт
Матыцин подписал приказ об изменении лимита на легионеров в Премьер-лиге
Армия
Бомбардировщики России и Китая провели патрулирование над Японским морем
Мир
Экс-президент Молдавии Додон задержан на 72 часа по подозрению в госизмене
Мир
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
Мир
Бойцы ВСУ отказались выполнять боевое задание в Северодонецке
Мир
В Энергодаре задержали украинскую диверсионную группу из пяти человек
Общество
В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Сюжет:

Военкор «Известий» побывал в бункерах на территории «Азовстали»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 24 мая спустился в катакомбы освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Тут тоннель, а здесь еще один тоннель. Они жили уже здесь при бомбоубежищах. Когда были большие обстрелы, туда спускались», — показал военный.

Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Внизу находятся катакомбы, которые ведут в другие тоннели и на улицу. Там пока не проходили саперы, но можно увидеть брошенную украинскую форму.

Реклама

«Здесь у них генераторная большая, вот они запускали генератор. Посмотрите, что они придумали. Четыре аккумулятора от танка. Скорее всего, от них заряжали телефоны, использовали для пункта управления и для бесперебойной связи», — показали военные.

У националистов была своя система вентиляции. Обнаружено много продуктов и воды — находиться здесь можно было еще долго. На полу разбросаны гранаты и патроны.

На улице съемочная группа «Известий» увидела дым. Прямо в том месте, где у националистов был склад. Этот костер боевики группировки «Азов» ( в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) устроили перед сдачей в плен. Сожгли всё, что несло какую-то информацию.

Накануне в распоряжении «Известий» появились кадры с экшен-камеры, установленной на каске сапера, работающего на территории «Азовстали». Сообщалось, что в одном из бункеров был найден тубус от британской противотанковой управляемой ракеты NLAW. Боевики начинили ее тротиловыми шашками. В другом помещении саперы обнаружили шприцы, взрывающиеся при нажатии. Они были начинены неизвестным веществом белого цвета.

В тот же день военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как выглядит вход в «подземный город» комбината, в котором на протяжении месяца прятались боевики группировки «Азов». Журналист рассказал, что там пахнет гарью, так как перед выходом с завода военные взорвали вооружение. Также Трушнин показал, как был устроен быт украинских националистов.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022