Военный корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков 24 мая спустился в катакомбы освобожденного завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Тут тоннель, а здесь еще один тоннель. Они жили уже здесь при бомбоубежищах. Когда были большие обстрелы, туда спускались», — показал военный.

Внизу находятся катакомбы, которые ведут в другие тоннели и на улицу. Там пока не проходили саперы, но можно увидеть брошенную украинскую форму.

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«Здесь у них генераторная большая, вот они запускали генератор. Посмотрите, что они придумали. Четыре аккумулятора от танка. Скорее всего, от них заряжали телефоны, использовали для пункта управления и для бесперебойной связи», — показали военные.

У националистов была своя система вентиляции. Обнаружено много продуктов и воды — находиться здесь можно было еще долго. На полу разбросаны гранаты и патроны.

На улице съемочная группа «Известий» увидела дым. Прямо в том месте, где у националистов был склад. Этот костер боевики группировки «Азов» ( в отношении боевиков в РФ возбуждены уголовные дела) устроили перед сдачей в плен. Сожгли всё, что несло какую-то информацию.

Накануне в распоряжении «Известий» появились кадры с экшен-камеры, установленной на каске сапера, работающего на территории «Азовстали». Сообщалось, что в одном из бункеров был найден тубус от британской противотанковой управляемой ракеты NLAW. Боевики начинили ее тротиловыми шашками. В другом помещении саперы обнаружили шприцы, взрывающиеся при нажатии. Они были начинены неизвестным веществом белого цвета.

В тот же день военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин показал, как выглядит вход в «подземный город» комбината, в котором на протяжении месяца прятались боевики группировки «Азов». Журналист рассказал, что там пахнет гарью, так как перед выходом с завода военные взорвали вооружение. Также Трушнин показал, как был устроен быт украинских националистов.

20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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