Реклама
Прямой эфир

Посол России оценил экономическую ситуацию в Великобритании

Посол России Келин оценил экономическую ситуацию в Великобритании
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономическая ситуация в Великобритании находится сейчас в плохом состоянии. Об этом российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил во вторник, 24 мая.

Подвело сырье: как отразятся на экономике ЕС рекордные цены на топливо
Приведут ли новые максимумы стоимости энергоносителей к мировому кризису

«С экономикой (ситуация. — Ред.) хуже некуда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, на экономику Британии действуют несколько факторов, в том числе Brexit и пандемия.

Реклама

«Правительство, политики здесь занимаются Украиной, а (в отношении. — Ред.) остального вот только-только начинается движение, когда премьер-министр несколько начал переключать свое внимание на экономику», — сказал Келин.

Он добавил, что экономическая ситуация в Британии «самая плохая в семерке», сообщается на сайте kp.ru.

Также дипломат обратил внимание, что в британских СМИ ежедневно появляются новые экономические статьи, передает RT.

Ранее в этот день глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли допустил рост максимального размера счетов на энергоносители на £830 в год.

По его словам, в октябре максимальный предел счета составит около £2,8 тыс. В настоящее время он равен £1971.

Он подчеркнул, что условия на мировом газовом рынке ухудшились после начала спецоперации России по защите Донбасса, и указал на то, что периодически цены на газ превышают свой нормальный уровень в 10 раз.

12 мая сообщалось, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. Как отмечается, каждой второй семье приходится беречь газ и электричество, а также реже пользоваться автомобилем. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

Ранее, 9 мая, исполнительный директор энергоснабжающей британской компании Scottish Power Кейт Андерсон заявила, что уже осенью годовые счета британцев за электричество возрастут до £2,9 тыс., если оптовые цены на газ продолжат стремительный рост.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022