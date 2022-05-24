Посол России оценил экономическую ситуацию в Великобритании

Экономическая ситуация в Великобритании находится сейчас в плохом состоянии. Об этом российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил во вторник, 24 мая.

«С экономикой (ситуация. — Ред.) хуже некуда», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его мнению, на экономику Британии действуют несколько факторов, в том числе Brexit и пандемия.

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«Правительство, политики здесь занимаются Украиной, а (в отношении. — Ред.) остального вот только-только начинается движение, когда премьер-министр несколько начал переключать свое внимание на экономику», — сказал Келин.

Он добавил, что экономическая ситуация в Британии «самая плохая в семерке», сообщается на сайте kp.ru.

Также дипломат обратил внимание, что в британских СМИ ежедневно появляются новые экономические статьи, передает RT.

Ранее в этот день глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Бреарли допустил рост максимального размера счетов на энергоносители на £830 в год.

По его словам, в октябре максимальный предел счета составит около £2,8 тыс. В настоящее время он равен £1971.

Он подчеркнул, что условия на мировом газовом рынке ухудшились после начала спецоперации России по защите Донбасса, и указал на то, что периодически цены на газ превышают свой нормальный уровень в 10 раз.

12 мая сообщалось, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. Как отмечается, каждой второй семье приходится беречь газ и электричество, а также реже пользоваться автомобилем. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

Ранее, 9 мая, исполнительный директор энергоснабжающей британской компании Scottish Power Кейт Андерсон заявила, что уже осенью годовые счета британцев за электричество возрастут до £2,9 тыс., если оптовые цены на газ продолжат стремительный рост.