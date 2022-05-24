Профессор МГМУ им. И.М.Сеченова высказалась против покупки БАДов в интернете

Заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгения Шах рассказала, почему не стоит покупать БАДы на маркетплейсах.

«От покупки БАДов на маркетплейсах я бы рекомендовала воздержаться, так как для их хранения и транспортировки нужны специальные условия, температура, а проверить, что они соблюдались, мы, к сожалению, не можем. Конечно, аптеки в этом плане обладают колоссальным преимуществом», — подчеркнула эксперт в интервью «Газете.Ru» во вторник, 24 мая.

По ее словам, ряд производителей, продающих рыбий жир, указывает в составе элемент Омега-3 ПНЖК, хотя это два абсолютно разных понятия.

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В свою очередь, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН Светлана Орлова отметила, что агротехнические условия, созданные за последнее столетие, не дают возможности растениям сохранять все нужные элементы, как это было пять-шесть десятков лет назад.

«Чем дальше идет технический прогресс, тем меньше витаминов и минералов содержится в продуктах. Поэтому даже при возможности создать специальный рацион питания как минимум мы не будем получать 30–60% всех необходимых витаминов и минералов», — заверила она.

При выборе БАДов эксперты посоветовали обратить внимание в первую очередь на этикетку продукта, на производителя, внимательно изучить состав и описание условий хранения. В материале отмечается, что на сегодняшний день соблюдение последнего критерия возможно в аптечных пунктах, по этой причине приобретать БАДы всё же рекомендуется там, а не через интернет.

28 марта терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова выступила против самовольного назначения курсов витаминной терапии или биодобавок. Она заявила, что назначением тех или иных медикаментов должен заниматься только врач.