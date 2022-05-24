Эксперт прокомментировал снижение инвестиций в золото

На фоне снижения стоимости золота финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие», финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал 24 мая «Известиям», стоит ли вкладываться в этот актив и оценил причины снижения инвестиций в этот металл.

Как он напомнил, золото росло в цене в марте, когда российские власти отменили НДС на металлы для инвесторов, тем самым стимулируя россиян к покупкам золота.

«На самом деле на золотые слитки НДС отменили, а на инвестиционные монеты его изначально не было НДС, это монеты четверть унции, с большим тиражом, не имеющие практически никакой коллекционной стоимости», — рассказал Лашко.

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По словам эксперта, монеты запрещено переплавлять, разрешено только хранить, но к ним всегда относились, как к металлу. Все, кто хотели инвестировать в золото, покупали монеты, добавил он.

«Золото — валюта страха, чем больше трясет рынки, тем больше золото растет в цене. Оно торгуется в долларах за тройскую унцию. Во время турбулентности предполагалось, что монеты и слитки будут расти в цене. Потому что инвесторы перекладываются в защитные механизмы, в том числе в золото», — подчеркнул Лашко.

Центральный Банк РФ переориентировал население на альтернативные механизмы сбережений, кроме доллара и евро. Появились вклады в юанях, на бирже могут начать торговать арабским дирхамом, который привязан к доллару.

«Сказать о том, что люди массово потеряли, вложившись в золото, я не могу. Обычно в портфеле инвестиций золота не более 5%. Тем более реального падения на мировом рынке мы еще не наблюдали», — продолжил эксперт.

По его мнению, все может восстановиться. Но прогнозировать дальнейшие цены на золото в 2022 году Лашко не стал, так как ситуацию. определяют слишком много факторов.

«Наличное золото нужно только, если в вашей системе рисков, есть риск наступления военных действий в вашем месте проживания», — посоветовал он.

Как заключил эксперт, средства лучше держать в банках, но не более чем в размере застрахованной суммы 1,4 млн рублей в каждом банке. Также есть особые условия хранения металла.

Накануне «Коммерсант» сообщил, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США привело к падению интереса к инвестициям в золото. За последние четыре недели глобальные инвесторы сократили вложения в золотые ETF более чем на $4 млрд, а активы снизились на 70 т.

22 мая цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла более чем на 0,5%, превысив отметку $1850 за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро подорожал почти на 1%, приблизившись к отметке $22 за унцию.