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В России снизилось производство автомобилей

Эксперты Russian Automotive Market Research отметили снижение производство автомобилей в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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По состоянию на апрель текущего года, в России снизилось производство автомобилей. Так, согласно данным российского маркетингового автомобильного агентства (Russian Automotive Market Research), в стране в прошлом месяце произвели меньше автомобилей, чем в марте 2022 года.

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За четыре месяца текущего года в России было произведено 265,1 тыс. легковых автомобилей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 46,6%; 33,5 тыс. легких коммерческих автомобилей (–17,8%); 22,3 тыс. грузовых автомобилей (–4,6%) и 3,6 тыс. автобусов (–5,6%).

Аналитики утверждают, что хуже всего ситуация обстоит в сегменте легковых автомобилей.

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По данным агентства, в апреле производство легковушек упало на 56,2% по сравнению с мартом текущего года. А по сравнению с апрелем прошлого года — аж на 86,3%.

29 апреля во Всероссийском союзе страховщиков «Известиям» сообщили, что поставку аналогов автозапчастей в Россию наладили через Турцию, а позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан.

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