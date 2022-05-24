Путин подписал указ о снижении требования по продаже валютной выручки до 50%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, снижающий требования по обязательной продаже валютной выручки экспортеров до 50 с 80%. Документ опубликован 24 мая на официальном портале правовой информации.

Накануне о решении снизить требование по продаже валютной выручки экспортеров с 80 до 50% сообщил Минфин РФ.

В министерстве решение смягчить контроль объяснили стабилизацией курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке.

Ранее, 28 февраля, Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Тогда партнер Capital Lab Евгений Шатов пояснил «Известиям», что решение было направлено на защиту курса рубля, чтобы не дать ему обесцениться, а также на то, чтобы наводнить рынок валютой и сбить панику.