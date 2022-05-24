«Тампа» вышла в полуфинал плей-офф НХЛ благодаря шатауту Василевского

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обошел «Флориду» со счетом 2:0 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал турнира.

Встреча прошла во вторник, 24 мая, в Тампе и завершилась в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Пэт Марун (47-я минута) и Ондржей Палат (60). Также во втором периоде шайбы забросили Алекс Киллорн и Никита Кучеров, однако эти достижения не были засчитаны по запросу тренера «Флориды».

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Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский успешно отразил все 49 бросков и обеспечил команде «сухой матч».

Форвард Никита Кучеров сделал бросок в створ ворот, за который не получил очков. В свою очередь, защитник Михаил Сергачев продемонстрировал силовой прием и нанес один заблокированный бросок.

У «Флориды Пантерз» нападающий Максим Мамин провел один хит, а вратарь Сергей Бобровский отбил 23 броска из 24.

По итогу матча «Лайтнинг» вышел победителем со счетом 4:0 в серии до четырех побед. Таким образом команда в третий раз подряд обеспечила себе место в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Следующий противник «Тампы» определится по итогам матча «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Каролины Харрикейнс».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда выигрывала трофей последние два года (2020, 2021).

«Флорида» ни разу не завоевывала трофей и впервые с 1996 года прошла во второй раунд плей-офф НХЛ.