Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиян призвали избегать контакта с грызунами и приматами из-за оспы обезьян
Экономика
В Болгарии признали отказ платить за газ в рублях преждевременным
Мир
Российские военные восстановят подорванный ВСУ при отступлении мост
Мир
В Херсонской области выступили за размещение военной базы РФ в регионе
Экономика
Глава ЕК признала невозможность немедленного эмбарго на нефть из РФ
Мир
США могут высвободить дизель из резервов для снижения цен на рынке
Мир
Саперы ВС РФ разминируют объекты у промышленного завода под Крымом
Мир
В Херсонской области завили о желании региона стать субъектом РФ
Спорт
«Тампа» вышла в полуфинал плей-офф НХЛ благодаря шатауту Василевского
Мир
Великобритания может отправить в порт Одессы военные корабли
Мир
Госдеп проведет переговоры в Эстонии и Латвии по проблемам энергетики

«Тампа» вышла в полуфинал плей-офф НХЛ благодаря шатауту Василевского

0
Фото: ТАСС/Nathan Denette
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обошел «Флориду» со счетом 2:0 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в полуфинал турнира.

Русская династия: как «Тампа» выиграла второй подряд Кубок Стэнли
Василевский стал самым ценным игроком плей-офф, Кучеров повторил достижение Лемье

Встреча прошла во вторник, 24 мая, в Тампе и завершилась в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Пэт Марун (47-я минута) и Ондржей Палат (60). Также во втором периоде шайбы забросили Алекс Киллорн и Никита Кучеров, однако эти достижения не были засчитаны по запросу тренера «Флориды».

Реклама

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский успешно отразил все 49 бросков и обеспечил команде «сухой матч».

Форвард Никита Кучеров сделал бросок в створ ворот, за который не получил очков. В свою очередь, защитник Михаил Сергачев продемонстрировал силовой прием и нанес один заблокированный бросок.

У «Флориды Пантерз» нападающий Максим Мамин провел один хит, а вратарь Сергей Бобровский отбил 23 броска из 24.

По итогу матча «Лайтнинг» вышел победителем со счетом 4:0 в серии до четырех побед. Таким образом команда в третий раз подряд обеспечила себе место в финале Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Следующий противник «Тампы» определится по итогам матча «Нью-Йорк Рейнджерс» против «Каролины Харрикейнс».

«Тампа-Бэй Лайтнинг» является действующим победителем Кубка Стэнли. Команда выигрывала трофей последние два года (2020, 2021).

«Флорида» ни разу не завоевывала трофей и впервые с 1996 года прошла во второй раунд плей-офф НХЛ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022