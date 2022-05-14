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«Флорида» обыграла «Вашингтон» и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

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Фото: ТАСС/Alex Brandon
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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обошел «Вашингтон Кэпиталз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь сможет продолжить борьбу за Кубок Стэнли.

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Игра завершилась со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (27), Клод Жиру (49) и Александр Барков (55). Выход в следующий раунд клубу обеспечил форвард Картер Вераге, который забил решающий гол в овертайме.

У «Вашингтона» шайбы забили Ник Дауд (24), Никлас Бекстрем (42) и Ти Джей Оши (59).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 34 сейва. Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов успешно отбил 27 бросков, тогда как нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также защитник команды Дмитрий Орлов не отметились результативными действиями.

По итогам встречи «Флорида» прошла во второй раунд плей-офф НХЛ впервые с 1996 года. Команда ни разу не завоевывала Кубок Стэнли. В настоящий момент трофей принадлежит ХК «Тампа», игроки которого соревнуются с «Торонто» за право участвовать в следующем раунде.

«Кэпиталз» не покидали первый раунд с тех пор, как заполучили кубок в 2018 году.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» обыграл в матче регулярного чемпионата «Каролину Харрикейнз» и выиграл Центральный дивизион НХЛ. Игра завершилась со счетом 7:4. Обе команды вышли в плей-офф НХЛ.

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