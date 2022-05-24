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Эксперт объяснил использование подводных лодок для ударов по ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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В Минобороны России 23 мая продемонстрировали кадры залпового пуска по объектам ВСУ четырех крылатых ракет с находившейся в подводном положении субмарины Черноморского флота. В беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал о причинах использования ВС РФ субмарин.

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«Для подводных лодок Черноморского флота это уже не первое их боевое применение. Они успели поучаствовать в спецоперации, а до того с 2015 года регулярно применялись для ударов по сирийским экстремистам», — рассказал Болтенков.

По его словам, каждая подводная лодка проекта 636.6, а таких у ЧФ шесть, может провести залп четырьмя высокоточными «Калибрами» с дальностью свыше тысячи километров.

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«Очень внушительный удар и им для этого даже далеко от Севастополя отходить не надо. Это будет особенно важно на фоне новостей о предоставлении Украине противокорабельных ракет Harpoon берегового базирования», — подчеркнул эксперт.

Болтенков добавил, что субмарины могут скрытно выходить к берегам противника и наносить удары с самого малого расстояния. При ударах по целям на юго-западе Украины от пуска до попадания пройдут считанные минуты, заметил он.

Как заявил собеседник «Известий», среагировать на подводные лодки системы ПВО просто не успеют, как и укрыться войска.

«Это особенно важно для борьбы с высокомобильными целями – самолетами и вертолетами на земле, ударными «Байрактами», которые постоянно маневрируют между аэродромами, чтобы затруднить поражение их российскими Вооруженными силами. Да и те же береговые ракетные комплексы можно уничтожать внезапными ударами из-под воды», — рассказал эксперт.

23 мая в российском военном ведомстве рассказали, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожены перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Воздушный сбой: Минобороны РФ заявило об уничтожении трех украинских Су-25

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