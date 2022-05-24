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Специалисты зафиксировали новый всплеск телефонного мошенничества в РФ

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Фото: unsplash
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С начала майских праздников специалисты зафиксировали новый всплеск активности телефонных мошенников, пытающихся похитить средства со счетов граждан. Как рассказала «Известиям» руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева, за неполный месяц количество обращений на портал выросло почти вдвое (на 86%) по сравнению с апрелем.

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По ее словам, в 40% случаев люди сообщают о звонках от имени «сотрудников» ВТБ, по 20% приходится на «Сбер» и «Тинькофф», еще в 20% название кредитной организации не упоминается.

Оживление мошеннической деятельности зафиксировал и регулятор. Как сообщила «Известиям» пресс-служба Центробанка, по предварительным данным, с начала месяца ЦБ инициировал блокировку 25 тыс. телефонных номеров, которые злоумышленники использовали для кражи средств у граждан. Это на 13% больше, чем в апреле, и втрое превышает показатель марта, отметили в регуляторе.

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Среди уже привычных легенд злоумышленники начали эксплуатировать новую — блокировку счета в связи с переводом средств в недружественное государство, указала Лазарева.

Вот конкретный пример звонка якобы из ВТБ. Как сообщил мнимый сотрудник колл-центра банка, счет заблокирован в связи с попыткой нелегального перевода в недружественную страну. На вопрос, в какую и почему это незаконно, ответил, что на Украину, которая «является страной-агрессором».

«Мошенники пытаются сыграть сразу на двух страхах граждан. Во-первых, потери денег, во-вторых, они запугивают, что перевод на Украину может рассматриваться в качестве помощи боевикам», — пояснила руководитель «Мошеловки».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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