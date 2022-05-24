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В России возродят оптово-розничные рынки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минпромторг разработал рекомендации об организации оптово-розничных рынков и направил их в регионы. Как сообщил «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов, основная цель распространения такого формата — обеспечить продовольственную безопасность страны.

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При этом появление объектов в регионах позволит решить сразу несколько задач, пояснил он.

Так, фермеры смогут продавать свою продукцию напрямую людям, без перекупщиков; новый канал сбыта позволит им сконцентрироваться на расширении производства. В итоге это позволит снизить цены на сельскохозяйственную продукцию для потребителей, сказал замглавы Минпромторга.

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Как следует из рекомендаций, для того чтобы встать за прилавок на таких объектах, не нужно иметь или оформлять ИП или юрлицо. То есть реализовывать свою продукцию смогут в том числе садоводы и огородники. Безопасность продукции будут обеспечивать в том числе лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, которые разместят на объектах.

Пока рано прогнозировать, сколько таких рынков может появиться в стране, считают в Минпромторге. Их создание входит в полномочия локальных органов государственной власти. Субъекты сами определят, сколько нужно таких площадок. При этом единичные объекты, которые выполняют функцию рынков, в стране уже есть, добавили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срок выгодности: в России возрождают оптово-розничные рынки

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