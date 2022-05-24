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Названы регионы России с самым высоким экономическим потенциалом

Потенциал Москвы, ХМАО и Петербурга признан самым высоким среди регионов в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Санкт-Петербург возглавили рейтинг экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Исследование «Индекс экономического потенциала регионов РФ» подготовил ФоРГО на основе данных налоговой и Росстата. Документ имеется в распоряжении «Известий».

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Всего в исследование вошло 44 субъекта, которые делят между собой 35 мест.

Также в первую десятку сильнейших вошли Московская область, ЯНАО, Татарстан и Иркутская область (заняли на двоих 6-е место), Свердловская и Кемеровская области (7-е место), Красноярский край, Тюменская область и Пермский край.

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Во второй десятке рейтинга оказались Коми, Самарская область, Башкирия, Якутия, Нижегородская область, Краснодарский край и Новосибирская область (16-е место), Челябинская, Томская области, Белгородская и Вологодская области (19-е место), Калининградская область и Приморский край (20-е место).

В третью десятку вошли Сахалинская, Оренбургская области, Калужская область и Хабаровский край (23-е место), Мурманская, Воронежская, Ярославская, Ленинградская области и Удмуртия (27-е место), Архангельская область, Тульская и Волгоградская области (29-е место), Омская область.

Замыкают исследование НАО, Владимирская область, Астраханская область, Курская область и Карелия (34-е место), Камчатский край.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В топ и дело: потенциал Москвы, ХМАО и Питера признан самым высоким

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