Предложение в готовых новостройках Москвы достигло годового минимума

За последний год доля квартир в готовых новостройках Москвы сократилась с 12% до 6%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум».

В I квартале 2022 года на рынке новостроек Москвы застройщики продавали 27,3 тыс. квартир. Из них в готовых зданиях, то есть в корпусах, которые введены в эксплуатацию, можно было прибрести всего 1,6 тыс. квартир. Это 6% от общего числа квартир в новостройках в продаже. Год назад предложение готового жилья оценивалось в 3,2 тыс. квартир. Тогда их доля рынка составляла 12%. Таким образом, за год выбор у покупателей готового жилья сократился на 50%, рассказали в компании.

По данным компании, наименьшая доля квартир в продаже сейчас в готовых новостройках массового сегмента. Из 15,2 тыс. помещений, продаются с ключами только 470 квартир, что составляет 3% предложения. Год назад застройщики продавали почти 600 таких квартир, и тогда это равнялось 6% предложения.

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«Квартиры в готовых новостройках пользуются большим спросом, особенно в период доступной ипотеки. Чем дешевле кредит, тем скорее заемщик приобретет квартиру в готовой или почти завершенной новостройке, несмотря на ее более высокую цену по сравнению с вариантами на раннем или среднем этапе строительства», — сказала генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

По ее мнению, учитывая рост ставок по ипотеке и увеличение цен на жилье, можно предположить, что вскоре покупатели чаще будут приобретать более доступные квартиры на этапе котлована.

19 мая «Известия» писали, что в границах старой Москвы по итогам апреля 2022 года по договорам долевого участия (ДДУ) продали 1,1 тыс. квартир и апартаментов объемом 53,1 тыс. кв. м. Общая выручка девелоперов составила порядка 17,3 млрд рублей.