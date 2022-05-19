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В апреле девелоперы в Москве продали жилья на 17,3 млрд рублей

В апреле московские девелоперы продали жилья на 17,3 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В границах «старой» Москвы по итогам апреля 2022 года по договорам долевого участия (ДДУ) продали 1,1 тыс. квартир и апартаментов объемом 53,1 тыс. кв. м. Общая выручка девелоперов составила порядка 17,3 млрд рублей, заявили «Известиям» аналитики VSN Realty в четверг, 19 мая.

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За апрель средний размер сделки по объектам комфорт-класса не изменился и составил 12,3 млн рублей. Покупатели жилья бизнес-класса сократили бюджет своей покупки в среднем с 23,1 млн рублей в марте до 22 млн рублей в апреле.

Средняя площадь продаваемых лотов комфорт-класса в апреле составила 45,2 кв. метров, бизнес-класса — 53,7 кв. метров.

За год средневзвешенная цена «квадрата» в проектах комфорт-класса выросла на 20%, по итогам апреля этот показатель составлял 273 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года 1 кв. м в бизнес-классе подорожал на 28%, до 411 тыс. рублей.

Обновление условий госпрограммы ипотеки — уменьшение ставки до 12% и увеличение суммы кредита до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и областей — дало быстрый эффект. За месяц доля ипотечных сделок в сегменте массового жилья выросла на 11%, составив 70% в общей структуре. В бизнес-классе продолжается сокращение доли сделок по покупке жилья в кредит, которое началось в феврале этого года.

«Многие покупатели дезориентированы не только общеэкономической ситуацией, но и противоречивыми прогнозами. Сокращение спроса провоцирует ожидания снижения цен. Однако если мы посмотрим на крупных девелоперов, то у лидеров своих ниш — ПИК и MR Group — цены предложений в основном остались без изменений, снижение средней цены «Донстроя» связано с акционными скидками до 7%», — прокомментировала ценовую ситуацию генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

13 мая аналитики Est-a-Tet рассказали «Известиям», что самая дешевая квартира в новостройках Москвы сейчас продается за 4,6 млн рублей. Объект находится в Зеленоградском административном округе.

Наиболее доступное предложение на основной территории Москвы есть за 5,5 млн рублей, а самые доступные апартаменты стоят 3,2 млн.

Почти все апартаменты из топ-10 самых бюджетных имеют площадь от 10 до 15 кв. м, а комплексы, в которых экспонируются предложения, либо сданы, либо находятся на завершающих стадиях, отмечали эксперты.

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