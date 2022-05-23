Украинский наводчик рассказал о помощи ВСУ

Житель населенного пункта Снигиревка Николаевской области Михаил Хариев решил помогать ВСУ в качестве наводчика. О своей деятельности он рассказал 23 мая журналисту «Известий» Леониду Китрарю.

По словам мужчины, в армию его не взяли, поэтому он вызвался передавать координаты расположения защитников Донбасса, информацию о передвижениях колонн техники, о блок-постах, по телефону связывался с военкомом.

Как рассказал Хариев, местных жителей в свою деятельность он не посвящал. Как добавил наводчик, он передал неизвестному мужчине по имени Руслан информацию о позиции российских военных на томатном заводе. Однако огонь по нему ВСУ открыли только спустя месяц.

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Кроме того, Хариев после передачи координат других подразделений увидел, что ВСУ огонь открыли по жилым кварталам. Некоторые постройки и дома были разбомблены до состояния руин.

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