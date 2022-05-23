Бывший участник теробороны Херсона рассказал о принуждении к службе

Бывший участник так называемой антитеррористической операции (АТО) и территориальной обороны рассказал о принуждении к службе. С мужчиной 23 мая пообщался военный корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

По словам жителя Херсона, его призвали в тероборону «добровольно-принудительно». Он стал получать угрозы в свой адрес и адрес сына, так как был участником АТО в Донбассе.

«Привезли нас в интернат (где была база ВСУ. — «Известия»), выдали оружие. Я не хотел, возмущался, сопротивлялся, но выбора у меня не было. Угрожали по отношению к сыну, что тоже призовут», — поделился мужчина.

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Как он продолжил, всем «призванным» выдали по автомату, патроны и гранаты, а потом отправили по домам с оружием и сказали ждать звонка, но никто не звонил.

Мужчина сразу спрятал оружие, так как не собирался сопротивляться российским военным. Оружие он сдал им при аресте. При этом мужчина отметил, что после сдачи оружия к нему не применили силу, а просто отпустили. Тогда как в интернате новобранцев пугали, что после сдачи оружия к участникам АТО и теробороны применяют насилие.

Мужчина, с его слов, был в АТО на третьей линии обороны, участия в боевых действиях не принимал.

22 мая экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Белоусов рассказал, как участие в боевых действиях на стороне киевского режима сделало из него наркомана. Мужчину задержали в Херсонской области, в его доме нашли большое количество наркотиков, закатанных в трехлитровые банки.

Ко всему прочему, у Белоусова за плечами два тюремных срока, однако это не смутило украинское командование, когда тот вступал в ряды ВСУ. Более того, он дважды был официально награжден.

9 мая задержанные в Харьковской области бывшие участники карательных операций Украины против Донбасса рассказали, что в украинских военкоматах брали на службу людей с судимостями, а также алкоголиков, наркоманов и лиц, имеющих проблемы с психикой.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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