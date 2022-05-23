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Заммэра Москвы заявил об открытии станции метро в аэропорту Внуково в 2023 году

Заммэра Москвы Бочкарев заявил об открытии станции метро в аэропорту Внуково в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Станция метро в аэропорту Внуково откроется в 2023 году. Об этом заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил в понедельник, 23 мая.

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«У нас две станции метро от станции «Рассказовка» — это станция «Пыхтино», до станции «Внуково». На станции «Внуково» сейчас возводятся уже конструкции подземной станции, проходка уже завершается — значит, мы должны в 2023 году поехать с пассажирами во Внуково», — сказал Бочкарев в интервью телеканалу «Москва 24».

Он добавил, что данные работы выполняются примерно в два раза быстрее, чем обычно, но высказал уверенность, что власти справятся с этой задачей, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила, что поезда «Аэроэкспресс», курсирующие до аэропорта Внуково, начнут останавливаться на станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) с 27 декабря 2021 года.

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