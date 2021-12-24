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Аэроэкспрессы до Внуково начнут останавливаться на станции «Аминьевская»
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Аэроэкспрессы до Внуково начнут останавливаться на станции «Аминьевская»

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Поезда «Аэроэкспресс», курсирующие до аэропорта Внуково, начнут останавливаться на станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) с 27 декабря 2021 года. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщила в пятницу, 24 декабря.

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«С 27 декабря доехать на аэроэкспрессе до Внуково можно будет со станции Аминьевская. Поездка в аэропорт — всего 25 минут. Аэроэкспрессы будут останавливаться на Аминьевской в 10 минут каждого часа», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Станция Аминьевская соединена с одноименной станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Приобрести билеты на поезда можно в билетных автоматах на станции перед поездкой, на сайте и в приложении «Аэроэкспресс» (для поездки с Аминьевской будут действовать все тарифы «Аэроэкспресс»).

Время в пути от Киевского вокзала до аэропорта останется прежним — 35 минут, пишет «Москва 24».

Ранее, 1 мая, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что метро к столичному аэропорту Внуково запустят в 2023 году. Он рассказал, что в настоящее время продолжаются работы по сооружению участка Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта.

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