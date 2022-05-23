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Уголовное дело возбудили после отравления детей в детсаду в Городце

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вспышки сальмонеллеза в детском саду в Городце (Нижегородская область). Следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников учреждения.

По данным правоохранительных органов, с 9 по 22 апреля в медицинские учреждения обратились 17 воспитанников детского сада. Семь детей в возрасте до двух до семи детей были госпитализированы в инфекционное отделение. На текущий момент дети выписаны из больницы, пишет ИА «НьюсНН».

Лабораторные исследования подтвердили, что дети болели сальмонеллезом. Детский сад возобновил работу.

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Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В середине апреля сообщалось об отравлении больше десяти воспитанников детского сада в подмосковном Подольске. Медики диагностировали у пострадавших сальмонеллез.

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