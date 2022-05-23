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Россия готова обсуждать с Таиландом организацию производства автозапчастей в РФ

В Минэкономразвития указали на готовность России обсуждать с Таиландом организацию производства автозапчастей в стране
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Москва готова обсуждать с Бангкоком возможность локализации производства автомобильных запчастей на территории России. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Синдром замены: поставки аналогов автозапчастей наладили через Турцию
Поможет ли это избежать дефицита деталей

«Готовы также обсуждать возможности для локализации производств автокомпонентов на территории России взамен «выпавших» западных поставок. Автомобильная промышленность Таиланда является одной из сильнейших в мире. В частности, с точки зрения производства автозапчастей», — цитирует пресс-служба заявление главы ведомства Максима Решетникова по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам министра, на сегодняшний день существуют большие перспективы в реализации совместных с Таиландом проектов в аграрном секторе, энергетике и промышленности, а также в экспорте технологий и инноваций.

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«У нас серьезные перспективы в развитии сотрудничества. Мы оцениваем потенциал по наращиваю товарооборота с Россией в $10 млрд», — приводит пресс-служба ведомства слова Лаксанависита.

13 мая также сообщалось, что автомобильные запчасти за март-апрель подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта.

29 апреля во Всероссийском союзе страховщиков «Известиям» сообщили, что поставку аналогов автозапчастей в Россию наладили через Турцию, а позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходных материалах, приостановили работу с авторитейлом РФ.

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