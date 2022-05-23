Россия готова обсуждать с Таиландом организацию производства автозапчастей в РФ

Москва готова обсуждать с Бангкоком возможность локализации производства автомобильных запчастей на территории России. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«Готовы также обсуждать возможности для локализации производств автокомпонентов на территории России взамен «выпавших» западных поставок. Автомобильная промышленность Таиланда является одной из сильнейших в мире. В частности, с точки зрения производства автозапчастей», — цитирует пресс-служба заявление главы ведомства Максима Решетникова по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, министром торговли Таиланда Чурином Лаксанависитом в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По словам министра, на сегодняшний день существуют большие перспективы в реализации совместных с Таиландом проектов в аграрном секторе, энергетике и промышленности, а также в экспорте технологий и инноваций.

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«У нас серьезные перспективы в развитии сотрудничества. Мы оцениваем потенциал по наращиваю товарооборота с Россией в $10 млрд», — приводит пресс-служба ведомства слова Лаксанависита.

13 мая также сообщалось, что автомобильные запчасти за март-апрель подорожали в среднем на 30% по сравнению с февралем. Кроме того, из-за сложностей с поставками наблюдается дефицит деталей для кузовного ремонта.

29 апреля во Всероссийском союзе страховщиков «Известиям» сообщили, что поставку аналогов автозапчастей в Россию наладили через Турцию, а позднее комплектующие планируется ввозить через Казахстан. На фоне ухода западных компаний поставки оригинальных деталей по некоторым маркам авто прекратились, а запасов на складах хватит на 2–4 месяца.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса более 30 европейских, японских и американских брендов, специализирующихся на запчастях и расходных материалах, приостановили работу с авторитейлом РФ.