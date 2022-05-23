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В Минпромторге прокомментировали назначение Соколова на пост главы «АвтоВАЗа»

В Минпромторге прокомментировали назначение экс-министра транспорта Соколова на пост главы «АвтоВАЗа»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 23 мая прокомментировал «Известиям» назначение вице-губернатора Санкт-Петербурга и экс-главы Министерства транспорта Максима Соколова президентом «АвтоВАЗа».

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По словам Мантурова, в ближайшее время компании предстоит «большая и сложная работа».

«Новые продукты должны будут разрабатываться на российских платформах, с использованием российских инжиниринговых компетенций и максимальным привлечением российских поставщиков компонентов — это принципиальное решение. Его реализация потребует полной отдачи со стороны менеджмента и коллектива компании», — сказал министр.

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Он выразил уверенность, что управленческий опыт и деловые качества Соколова помогут ему решить поставленные задачи. При этом Мантуров пообещал «всестороннюю поддержку» со стороны Минпромторга РФ и ведущего российского научно-исследовательского института автомобилестроения ФГУП «НАМИ», который теперь является акционером «АвтоВАЗа».

Также в понедельник «АвтоВАЗ» официально объявил о назначении Соколова главой компании. В соответствующем заявлении сказано, что совет директоров производителя автомобилей принял единогласное решение. Оно вступило в силу 23 мая.

16 мая сообщалось, что доля Renault («Рено») в «АвтоВАЗе» передана подведомственному Минпромторгу РФ институту НАМИ, который будет владеть 67,69% акций предприятия. Оставшиеся акции сохранит «Ростех». При этом «АвтоВАЗ» продолжит выпускать всю линейку автомобилей Lada на заводах. Также производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

Это решение было принято еще в конце апреля. Как объяснил глава Минпромторга, компания Renault приняла решение передать акции «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» Москве как субъекту на фоне дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России.

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