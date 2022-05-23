Москвичам пообещали дождь и снег на предстоящей неделе

В Москве и области на предстоящей неделе ожидаются дожди и кратковременный мокрый снег. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Начиная со вторника и до конца недели Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Поэтому будет облачно, будут идти небольшие, кратковременные дожди. Во вторник даже не исключаю, что в утренние часы местами к северу, северо-востоку к дождю будет примешиваться кратковременный мокрый снег», — указал синоптик.

По его словам, во вторник ночью температура воздуха будет находиться в пределах +1... +6 градусов, а днем — +5... +10 градусов. Ночью в среду температура составит 1... +3 градуса, а днем — +8... +13 градусов.

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При этом в конце рабочей недели прогнозируется небольшое потепление: в четверг ночной воздух немного прогреется и температура составит от +2... +7 градусов, а днем — +13... +18 градусов.

«В пятницу потепление продолжится и достигнет +11 градусов ночью и +13... +18 градусов днем. В субботу будет +6... +11 ночью и +13... +17 в дневные часы. В воскресенье — +5... +10 ночью, днем — +15... +20», — добавил Тишковец.

Ранее в этот день главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что погода в Москве приблизится к своей климатической норме в конце мая: в последние пять дней месяца ожидается потепление. Вместе с тем, по словам эксперта, в этот же период прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы.