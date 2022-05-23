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Синоптики назвали сроки возвращения погоды в Москве к климатической норме

Синоптик Макарова рассказала о сроках возвращения погоды в Москве к климатической норме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в Москве приблизится к своей климатической норме в конце мая. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказала главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

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«Погода порадует нас в последние пять дней мая. Температура воздуха в Москве повысится и вернется к климатической норме», — заявила Макарова «РИА Новости».

Специалист отметила, что в этот же период прогнозируются кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

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22 мая Макарова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в начале следующей недели. По ее словам, в начале недели отставание от климатической нормы будет составлять порядка 5 градусов, а к концу недели оно сократится до 2 градусов. Максимальная дневная температура в начале недели составит около +15 градусов.

Она также добавила, что в четверг ветер изменится на юго-западный, и москвичи могут почувствовать изменение характера погоды.

Ранее Макарова рассказала, что начало текущей недели в Москве будет солнечным, а погода будет восприниматься комфортно, отмечает телеканал «Звезда».

Также 22 мая ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на 23 мая в Московской области температура воздуха может понизиться до -2 градусов, сообщает телеканал «360».

В тот же день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала дожди в Москве 26 и 27 мая. Причиной послужит надвигающийся циклон. Между тем, после его ухода температура воздуха в столице установится на отметке +20 градусов.

Позднякова уточнила, что говорить об интенсивности осадков в последние пять дней мая еще рано.

Она отметила, что в понедельник, 23 мая, дневная температура ожидается на уровне +14...+16 градусов, пишет «Москва 24».

20 мая синоптики рассказали, что май 2022 года войдет в число самых холодных с начала XXI века. Как отмечает РИАМО со ссылкой на «Метеоновости», только четыре раза среднесуточное значение температуры за минувшие дни мая в Москве превышало норму на 1-4 градуса. Только в последние пять дней температура вернется к климатической норме, но средняя температура месяца всё равно останется ниже нормы.

С 2001 года только пять раз погода в мае в столице была холодной. В последний раз май был холодным в 2020 году, тогда среднемесячная температура была почти на 1,5 градуса ниже нормы.

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