В ГД предложили бесплатно лечить детей с ментальной инвалидностью в санаториях

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Сергей Ленов подготовили законопроект, который предоставит возможность детям с ментальной инвалидностью получать бесплатное санаторно-курортное лечение. С документом 23 мая ознакомились «Известия».

Как уточняется в пояснительной записке, на санаторно-курортное лечение в соответствии с приказом Минздрава могут претендовать дети с такими заболеваниями, как астма, желчнокаменная болезнь, болезни опорно-двигательной системы.

«Однако в настоящее время дети-инвалиды с ментальной инвалидностью (аутизмом, синдромом Дауна, умственной отсталостью и т.д.), имеющие, например, сопутствующее заболевание, ту же астму, не имеют право на санаторно-курортное лечение, так как в данном случае заболевание астма классифицируется не как основное, а как сопутствующее. Таким образом, ребенок-астматик и ребенок-инвалид с ментальной инвалидностью, имеющий сопутствующее заболевание астму, находятся в неравных условиях», — говорится в документе.

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По словам автора инициативы Сергея Леонова, с соответствующей просьбой к нему обратилась общественная организация по защите инвалидов в Смоленской области «Дети-ангелы».

«У них возник вопрос: есть дети с ментальными отклонениями, с задержками развития, есть дети с синдромом Дауна, которые не могут попасть в санаторий для прохождения лечения, потому что, условно, нет таких санаториев, которые принимают с синдромом Дауна и другими ментальными заболеваниями, так как вроде как такие санатории не нужны», — отметил он.

Так, дети с ментальными заболеваниями нуждаются в специальной реабилитации, и санаториев по лечению их основного нарушения в стране не существует. Однако эти дети также страдают сопутствующими заболеваниями, например бронхиальной астмой, указал парламентарий.

«К сожалению, у нас в законе сказано, что оплачивается санаторное лечение инвалидам только по основному диагнозу, то есть ребенка с диагнозом «бронхиальная астма» можно отправить за счет средств Фонда социального страхования в санаторий и там лечить, оздоравливать. А если ребенок имеет основное заболевание «синдром Дауна», а сопутствующее «бронхиальная астма», соответственно, исходя из закона сегодняшней формулировки, направить его на оздоровление нельзя», — подчеркнул Леонов.

Таким образом, в случае принятия законопроекта детей с ментальными нарушениями и сопутствующими заболеваниями можно будет за счет Фонда социального страхования направлять на санитарно-курортное лечение.

Проект федерального закона «О внесении изменений в федеральной закон «О государственной социальной помощи» планируется внести в Госдуму во вторник, 24 мая.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Законопроектом предлагается признать статус «ребенок-инвалид» достаточным основанием для принятия решения о нахождении такого ребенка совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной для него основе, без дополнительных медицинских показаний.

Также в данном законопроекте предлагается закрепить изменение, чтобы при оказании медицинской помощи оплата из личных средств граждан на создание рассматриваемых условий не взималась.