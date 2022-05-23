Автомобиль сбил двух медведей на Камчатке

В районе поселка Малки на Камчатке легковой автомобиль сбил двух медведей. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщает «Камчатка-Информ» со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД края.

По данным ведомства, Honda Vezel на 124-м км автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский – Мильково совершил наезд на двух медведей, выбежавших на проезжую часть.

Информации о том, пострадали ли в этом ДТП люди и выжили ли звери, пока нет.

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Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 5 мая, в Питкярантском районе Карелии грузовой поезд насмерть сбил медведя. Инцидент произошел на перегоне станций Леппясюрья–Янисъярви. Установлено, что хищник пытался перейти пути перед близко идущим локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.