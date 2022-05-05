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Грузовой поезд сбил медведя на путях в Карелии

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В Питкярантском районе Карелии грузовой поезд насмерть сбил медведя. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Инцидент произошел на перегоне станций Леппясюрья–Янисярви. Установлено, что медведь пытался перейти пути перед близко идущим локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Животное погибло от полученных при столкновении травм, пишет ИА «Карелinform».

Как отмечают специалисты, случаи гибели диких зверей на путях не редкость. У медведя, например, слабое зрение, но при этом слух и обоняние развиты хорошо. Прежде чем пересечь дорогу, он обычно долго готовится, нюхает воздух. В этот раз врожденная осторожность зверю не помогла.

Информация о гибели хищника передана охотоведу Суоярвского охотхозяйства.

4 мая сообщалось, что жители Медвежьегорска в Карелии повстречали медведя. Инцидент произошел в 2 км от районного центра.

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