Мужчины-ведущие афганского телеканала надели маски из солидарности к женщинам

Мужчины-телеведущие афганского новостного телеканала TOLOnews в воскресенье, 22 мая, вышли в эфир в масках. Таким образом они продемонстрировали солидарность с коллегами-женщинами, которым с этого дня запрещено появляться на экране без хиджаба, с неприкрытой нижней частью лица или без никаба.

Указ был издан в четверг министерством по пропаганде добродетели и предотвращению пороков правительства «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

«Нам сказали выполнить это [решение] к заявленному сроку, и сегодня мы это сделали. Но наши аргументы двояки: во-первых, в недавнем указе руководства Исламского Эмирата о ношении хиджаба не было четкого указания на то, что женщины должны закрывать лица женщин-ведущих в телепрограммах. Во-вторых, образы женщин-ведущих на телевидении являются виртуальными, а не реальным присутствием женщин, и поэтому TOLOnews придерживается своей позиции в этом вопросе», — заявил директор телеканала Хполвак Сапаи. Сообщение опубликовано на сайте канала.

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«Я не могу нормально дышать и говорить. Как я смогу вести программу?» — отметила ведущая TOLOnews Хатира Ахмади.

Ее поддержала другая телеведущая канала Соня Низай, сказав, что вести трехчасовые программы в маске «очень сложно», и они не были готовы к навязыванию таких вещей.

23 марта афганский телеканал Ariana News сообщил о введении министерством образования Афганистана запрета девочкам из средних и старших классов обучаться в школе. Однако 16 мая министр внутренних дел временного правительства Афганистана Сираджуддин Хаккани заявил, что талибы разработали ряд мер, которые позволят девочкам возобновить обучение в школах после шестого класса.

2 февраля талибы впервые назначили женщину на руководящий пост в Афганистане. Доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома «Малалай» в Кабуле, а доктор Ариан была назначена директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.