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Россиянам стали предлагать уйти в офшоры на фоне санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На фоне санкций со стороны Запада и трудностей у российских компаний с расчетами и поставками в Сети появились предложения открыть банковские счета в офшорах, а также зарегистрировать бизнес в этих зонах. «Известия» обнаружили более десяти таких ресурсов.

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Компаниям, открывшим иностранные или офшорные счета, ресурсы обещают упрощение ведения внешней торговли, снижение расходов на налоги, возможность спрятать активы и многое другое.

Цена за открытие такого счета удаленно составит от €550, а за регистрацию компании — от €900, следует из данных на этих сайтах. На одном из них отмечается: на фоне текущей геополитической ситуации у россиян и граждан СНГ сокращается выбор государств для открытия бизнеса в офшорной зоне, однако многие всё еще доступны, среди них — Невис, Сейшелы, свободные экономические зоны ОАЭ и Турции.

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В Федеральной налоговой службе (ФНС) на текущий момент не отмечают тенденцию ухода бизнеса в офшоры. Однако окончательные выводы можно будет сделать по истечении трех месяцев. За этот срок с момента регистрации такой компании налогоплательщики должны подать отчетность, сообщили в службе.

Эксперты рассказали о значительных рисках перемещения бизнеса в офшоры с помощью посредников. На этом рынке немало мошенников, они могут исчезнуть после проведения предоплаты.

Кроме того, при регистрации компании на другое лицо, чтобы получить бизнес с иностранным учредителем, есть риск полностью потерять управление компанией, рассказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Разводные пути: на фоне санкций россиянам начали предлагать уйти в офшоры

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