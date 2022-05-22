Американцы против решения США выделить Украине $40 млрд

Читатели американского журнала National review назвали президента Украины Зеленского иждивенцем. Их возмутило решение выделить Киеву $40 млрд. Они обвинили Белый дом в бездумной трате денег, передает телеканал «Известия». Один из пользователей в соцсетях написал, что теперь ему нужно будет указать в своей налоговой декларации Зеленского как иждивенца. Многие считают, что решение отправить деньги Украине приведет США к банкротству.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.