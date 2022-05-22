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Единый прорыв: куда побежала вся Россия

В полумарафоне «ЗаБег.РФ» приняли участие десятки тысяч человек
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Разминка перед стартом забега в Иркутске
Фото: Забег.РФ
В рамках всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» на старт одновременно вышли десятки тысяч участников в 85 регионах страны. Как разминались бегуны перед стартом в Иркутске и что происходило на улицах других городов — в фотогалерее «Известий»
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Участник забега во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Во Владивостоке забег проходил на острове Русский — популярной зоне отдыха с живописными ландшафтами
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Во время забега во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Здесь на старт вышли более 3 тыс. человек
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Участница забега в Екатеринбурге
Фото: Забег.РФ
Екатеринбургские бегуны соревновались под дождем, но непогода никого не напугала: полумарафон стартовал в назначенное время от главной площади уральской столицы
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Забег в Туле
Фото: министерство спорта Тульской области
В Туле к полумарафону присоединились более 2 тыс. человек из 30 регионов. Самому младшему бегуну только исполнилось 3 года, самому старшему — 82
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Участники забега в Москве
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В Москве полумарафон стартовал от Кремля
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Медали для победителей всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ»
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На финише победителей ждут награды
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Участники всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ на дистанции в Москве
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Бегуны могли выбрать любую из четырех дистанций: один, пять, десять или 21,1 километра
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Сотрудники полиции у маршрута всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Москве
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В Москве на протяжении всего маршрута дежурили сотрудники полиции
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Болельщики поддерживают участников всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» в Москве
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В ходе состязаний также определялась новая беговая столица России. Для этого используются три критерия: средний километраж всех участников, процентное соотношение бегунов к общему населению города, средняя скорость бега марафонцев. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет
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