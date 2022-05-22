Единый прорыв: куда побежала вся Россия

В рамках всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» на старт одновременно вышли десятки тысяч участников в 85 регионах страны. Как разминались бегуны перед стартом в Иркутске и что происходило на улицах других городов — в фотогалерее «Известий»