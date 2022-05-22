Росгвардия уничтожила опорный пункт украинских войск под Луганском

Росгвардия ликвидировала опорный пункт Вооруженных сил Украины под Луганском, уничтожены до 20 единиц живой силы. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе воздушной разведки в одном из районов военные ведомства обнаружили автомобиль и группу пехоты украинских войск в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев.

«Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и автомобиль пикап», — сказано в сообщении.

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18 мая стало известно, что Росгвардия обнаружила несколько схронов с вооружением ВСУ в Харьковской области. Военные изъяли из тайника два ПТУР 9М115 «Метис», более 300 патронов различного калибра, средства наблюдения, боевую экипировку и запасы продовольствия на несколько дней.

Данная позиция, отметили в ведомстве, использовалась диверсионно-разведывательными группами для наблюдения за передвижением российских войск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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