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Пять стран не поддержали призыв РФ и КНР сотрудничать над повесткой АТЭС

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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
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Австралия, Япония, Новая Зеландия, США и Канада не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС. Об этом 22 мая сообщил источник «Известий», участвующий в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

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Источник уточнил, что Таиланд, Россия и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пытались согласовать текст финального заявления. Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки.

Собеседник издания отметил, что совместное заявление министров не было согласовано на фоне деструктивного решения ряда западных экономик политизировать АТЭС.

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«США сломали консенсус в АТЭС, вбросив украинский сюжет», — подчеркнул источник.

Тем не менее прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии, заключил собеседник «Известий».

Двухдневная встреча министров торговли 21 страны — участницы АТЭС открылась в Бангкоке накануне.

Тогда официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт рассказал, что представители пяти стран покинули зал заседаний во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

Затем российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС во время доклада представителей США.

Также из сообщения Минэкономразвития РФ стало известно, что глава ведомства «на полях» форума АТЭС встретился с заместителем премьер-министра, министром торговли Таиланда — Чурином Лаксанависитом. Они обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества и обозначили перспективные направления взаимодействия.

Этот саммит АТЭС впервые за три года проводится в очном формате в связи с ослаблением ограничений из-за коронавируса. На повестке дня продвижение торговли и инвестиций после пандемии COVID-19.

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