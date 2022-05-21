Представители пяти стран покинули зал АТЭС во время выступления России

Представители пяти стран – членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) покинули зал заседаний на встрече министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт 21 мая.

«Да, я могу подтвердить, что это правда», — сказал он.

По сведениям МИД Таиланда, зал покинули представители Японии, США, Австралии, Канады и Новой Зеландии.

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Двухдневная встреча министров торговли 21 страны – участницы АТЭС открылась в Бангкоке в субботу. На повестке встречи в этот день — продвижение торговли и инвестиций в период после пандемии COVID-19.

16 мая издание Nikkei сообщило о том, что США, Япония, Канада, Южная Корея, Тайвань, Филиппины и Сингапур договорились о формировании закрытой системы обмена информацией в качестве альтернативы соответствующим структурам АТЭС в обход России и Китая.

Указывалось, что государства, которые согласились поддержать инициативу, будут обмениваться информацией для развития взаимовыгодных контактов, включая расширение сетей электронной торговли и внедрение совместно разработанных региональных структур контроля за беспилотным движением транспорта. При этом они смогут действовать независимо от других международных объединений.

Комментируя это, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил, что США не оставляют надежду создать вокруг России и Китая ореол стран-изгоев.