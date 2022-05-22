FPP раскрыло подробности создания фейков о спецоперации РФ

Латиноамериканский журналист Рикардо Санчес Серра раскрыл фейки о спецоперации России на Украине и в Донбассе. Он заявил, что западные СМИ с финансовой помощью США и НАТО распространяют ложную информацию. Специалист напомнил, что на стороне Киева целые формирования состоят из неонацистов. Он также раскрыл обман европейских СМИ, которые сообщали о бомбардировках городов российскими военными — на самом деле журналисты показывали кадры из компьютерной игры, передает телеканал «Известия».

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